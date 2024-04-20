«За Ерёмина»: ВС РФ атакуют противника бомбами с надписями в честь погибшего журналиста

Фото: iStock/Kamila Kozioł
Российские силы нанесут удар по противнику бомбами с надписями в честь погибшего военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, об этом сообщает РЕН ТВ.
19 апреля стало известно о смерти российского военного корреспондента Семёна Ерёмина. Полный сил 42-летний мужчина погиб в результате удара украинского FPV-дрона. Ранее в этот день он вёл репортаж из горячей точки на полях специальной военной операции.
Как удалось выяснить РЕН ТВ, российские войска нанесут удар по украинским позициям четырьмя авиабомбами ФАБ-1500 с надписями «за Семёна Ерёмина». Каждый боеприпас достигает веса в 1,5 тонны.
Напомним, ранее стало известно, о чём был последний репортаж Ерёмина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как удалось выяснить РЕН ТВ, российские войска нанесут удар по украинским позициям четырьмя авиабомбами ФАБ-1500 с надписями «за Семёна Ерёмина». Каждый боеприпас достигает веса в 1,5 тонны.
Напомним, ранее стало известно, о чём был последний репортаж Ерёмина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева