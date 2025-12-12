«Своего рода наркотик»: Стало известно, почему Зеленский не соглашается на мир с РФ
Политолог Орлов: Зеленский пойдёт на всё, чтобы сохранить власть
Владимир Зеленский будет делать всё, чтобы не лишиться власти. Так считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
По его словам, власть для Зеленского стала «своего рода наркотиком», он больше не в силах отказаться от нее, потому что ему «грозит стремительная и окончательная политическая смерть».
«Как только наступит политический штиль, он медленно, но верно пойдёт ко дну. Он это знает, поэтому продолжает вести боевые действия», — подчеркнул Орлов в беседе с RT.
Комментируя инициативу Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу, политолог заявил, что таким образом глава киевского режима хочет снять с себя ответственность и переложить ее на украинцев.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский является главным препятствием на пути реализации американского мирного плана.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов объяснил Общественной Службе Новостей, что это заявление является очередным элементом давления на Киев.
«Трамп использует элемент давления, который призван повлиять на позицию сторон, в данном случае украинскую. Делается это для того, чтобы был согласован, в том или ином виде, мирный план. Не факт, что он будет приемлем для России, но целеполагание США таково, что они в любом случае хотят этого одобрения. По крайней мере с украинской стороны», — уточнил Денисов.
Он добавил, что Трамп своими заявлениями не вынуждает Зеленского покинуть свой пост и говорить о его отставке еще рано.