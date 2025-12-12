12 декабря 2025, 17:33

Политолог Орлов: Зеленский пойдёт на всё, чтобы сохранить власть

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский будет делать всё, чтобы не лишиться власти. Так считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.





По его словам, власть для Зеленского стала «своего рода наркотиком», он больше не в силах отказаться от нее, потому что ему «грозит стремительная и окончательная политическая смерть».





«Как только наступит политический штиль, он медленно, но верно пойдёт ко дну. Он это знает, поэтому продолжает вести боевые действия», — подчеркнул Орлов в беседе с RT.

