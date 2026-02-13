«Своя жизнь дороже»: украинские бойцы отказались стрелять по российским военным

13 февраля 2026, 09:00

Пленный Берестенко: бойцы ВСУ не стали стрелять по военным ВС РФ

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские боевики проигнорировали приказ командиров открыть огонь по российским военным и сдались в плен. Об этом рассказал помощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи ВСУ Евгений Берестенко.





По его словам, которые приводит ТАСС, российские военные подошли к дому, где укрывались украинцы, и предложили им сдаться. В этот момент по рации поступил приказ от командования открыть огонь на поражение, но бойцы отказались его выполнять.

«Мы его не собирались открывать, потому что все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже», — объяснил Берестенко.