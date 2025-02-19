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Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Германия, Италия, Польша и Испания не смогли согласовать отправку миротворческих сил на Украину, осознавая тяжесть возможных последствий. По его словам, эти страны обладают серьезными вооруженными силами, но понимают, что прямое участие в конфликте может привести к социальным, экономическим и политическим крахам.
«Те, кто обладает более-менее серьезными вооруженными силами — Германия, Италия, Польша, — сразу же выступили против введения на Украину собственного воинского контингента. Они прекрасно представляют, каким крахом для них это может закончиться», — пояснил парламентарий в беседе с «Известиями».В то же время стало известно, что 66% россиян считают возможным урегулирование конфликта на Украине через мирные переговоры. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Новости Mail, 28% опрошенных уверены в этом, а 38% полагают, что такое развитие событий скорее возможно.
При этом 23% россиян не верят в возможность решения конфликта через диалог с США, а 8% выразили сомнения. Кроме того, 48% респондентов считают, что разговор президентов России и США не повлияет на отношения между странами, а 44% ожидают улучшения.
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