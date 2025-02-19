Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Германия, Италия, Польша и Испания не смогли согласовать отправку миротворческих сил на Украину, осознавая тяжесть возможных последствий. По его словам, эти страны обладают серьезными вооруженными силами, но понимают, что прямое участие в конфликте может привести к социальным, экономическим и политическим крахам.