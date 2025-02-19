Во Франции назвали причину, почему Зеленский не сможет подписать мирное соглашение

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Французский политолог Эммануэль Леруа заявил, что Украина не сможет подписать мирное соглашение до проведения новых выборов, так как Владимир Зеленский утратил международную легитимность. По словам эксперта, Украина больше не является полноправным партнером на переговорах.
«Украина посажена за стол переговоров. И с этой точки зрения она больше не имеет возможности говорить, она подчиняется. <…> Я не вижу, чтобы он был в состоянии, с одной стороны, вести переговоры, потому что Россия не захочет этого, а с другой стороны, я боюсь, что Зеленский потерял надежды, в том числе в военном потенциале», — отметил Леруа в беседе с «Известиями».Тем временем выяснилось, что 63% россиян поддерживают начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Новости Mail, 33% опрошенных отнеслись к переговорам скептически, а 3% затруднились с ответом.
«При этом 1% опрошенных выбрал «свой вариант ответа»: некоторые россияне опасаются «возможного обмана» и говорят о «необходимости быть осторожными в подобных переговорах», — отмечает издание.Читайте также:
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