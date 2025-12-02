В российском регионе отменили воздушную тревогу

02 декабря 2025, 11:58

Губернатор Дрозденко: в Ленобласти отменили воздушную тревогу

Фото: istockphoto/NiseriN

Воздушную опасность в Ленинградской области отменили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





Соответствующая публикация появилась на интернет-ресурсе политика в 6:07 по московскому времени. Режим опасности продлился три часа и 27 минут.





«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — говорится в посте Дрозденко.