В российском регионе отменили воздушную тревогу

Губернатор Дрозденко: в Ленобласти отменили воздушную тревогу
Воздушную опасность в Ленинградской области отменили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Соответствующая публикация появилась на интернет-ресурсе политика в 6:07 по московскому времени. Режим опасности продлился три часа и 27 минут.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — говорится в посте Дрозденко.
Ранее стало известно, что ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 45 дронов противника.
14 БПЛА ВСУ перехватили над Брянской областью, восемь — над Краснодарским краем, шесть — над Республикой Крым, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Чеченской Республикой, два — над Ростовской областью, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями, а также три — над акваторией Черного моря.