Россиянка попала за решетку за финансирование ВСУ

02 декабря 2025, 10:23

На Кубани задержали женщину, подозреваемую в госизмене за финансирование ВСУ

Фото: iStock/sakhorn38

В Краснодарском крае задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в госизмене в связи с финансированием ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.





По данным ведомства, злоумышленница переводила деньги человеку, который на территории Украины собирал средства для воинских подразделений ВСУ. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 УК: «Государственная измена». Сейчас она находится под стражей.