Россиянка попала за решетку за финансирование ВСУ

На Кубани задержали женщину, подозреваемую в госизмене за финансирование ВСУ
Фото: iStock/sakhorn38

В Краснодарском крае задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в госизмене в связи с финансированием ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.



По данным ведомства, злоумышленница переводила деньги человеку, который на территории Украины собирал средства для воинских подразделений ВСУ. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 УК: «Государственная измена». Сейчас она находится под стражей.

«На территории Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ из Московской области и Пермского кря пресекли деятельность группы лиц, похищавших бюджетные средства при реализации гособоронзаказа.
Лидия Пономарева

