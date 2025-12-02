Россиянка попала за решетку за финансирование ВСУ
На Кубани задержали женщину, подозреваемую в госизмене за финансирование ВСУ
В Краснодарском крае задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в госизмене в связи с финансированием ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленница переводила деньги человеку, который на территории Украины собирал средства для воинских подразделений ВСУ. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 УК: «Государственная измена». Сейчас она находится под стражей.
«На территории Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ из Московской области и Пермского кря пресекли деятельность группы лиц, похищавших бюджетные средства при реализации гособоронзаказа.