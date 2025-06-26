26 июня 2025, 12:00

Алаудинов: бойцы ВСУ понимают, что на Украине происходит геноцид наседения

Владимир Зеленский

Бойцы ВСУ, которые сдаются в российский плен, очень недовольны Владимиром Зеленским и осознают, что в их родной стране происходит геноцид населения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с NEWS.ru.





Военачальник подчеркнул, что все украинские пленные недовольны руководством Украины и, в частности, политикой Зеленского. Они по большей части все осознают, что происходящее в их стране кроме как геноцидом против украинского народа не назовёшь.



Алаудинов, ссылаясь на слова бойцов ВСУ, добавил, что желающих сдаться в российский плен намного больше. Он убеждён, что все украинские военные сложили бы оружие при малейшей возможности, если бы не опасались быть убитыми своими же сослуживцами.





«В Сети завирусилось несколько видео, <...> как украинские формирования расстреливали своих товарищей за оставление позиций и дезертирство. То есть такая жесткая у них установка по отношению к своим товарищам. И только за счёт этого они пытаются поддерживать свои передовые линии», – заключил командир спецназа «Ахмат».