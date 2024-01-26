Авторы материала отмечают необходимость для Киева эскалировать конфликт, чтобы получить дополнительную помощь от западных союзников. Сообщается, что положение Владимира Зеленского на посту президента становится все более ненадежным.Примечательно, что перспективы дальнейшей поддержки киевского режима со стороны Вашингтона на сегодняшний день менее очевидны, чем раньше. Автор статьи просит западные страны оказать влияние на украинского лидера, чтобы такие удары по городам РФ не привели к прямому столкновению между Североатлантическим альянсом и Москвой.Ранее член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина больше не получит денег от США. Читайте также:В конгрессе США сделали заявление о дальнейшей помощи КиевуГенерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направленииНа Украине признали, что не готовы разместить западные F-16