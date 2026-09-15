Таганрог пережил массированную ракетную атаку, есть последствия на земле
Этой ночью Таганрог пережил массированную ракетную атаку. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По его сведениям, жертв и пострадавших в результате случившегося нет, однако на земле зафиксировали множественные последствия, включая несколько возгораний. Экстренные службы работают на местах происшествий.
Согласно материалу, атака повредила остекление двух многоквартирных и трёх частных домов, учебного заведения и коммерческого здания. Также под удар попали: газовая труба (ситуация не затронула функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятия, продуктовый магазин и склад Ozon.
Более подробная информация будет уточняться. В настоящий момент ракетная опасность в регионе снята.
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