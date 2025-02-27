Тайны брака с третьей женой, измена любимой и критика Шевчука: как складывается жизнь Николая Фоменко

Николай Фоменко (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)
Николай Фоменко реализовал свой творческий потенциал в разных сферах: снимался в кино, основал группу «Секрет», вёл разные передачи на телевидении, участвовал в различных шоу. А ещё артист любит скорость и драйв — Николай является профессиональным автогонщиком.
О том, за что Фоменко упрекнул лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, а также о его личной жизни, читайте в материале «Радио 1».
Николай Фоменко был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Еленой Лебедевой, дочерью актёра театра и кино Рэма Лебедева, у него родилась дочь Екатерина. Пара рассталась спустя пять лет совместной жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у Николая и Любмилы не было общих детей, однако, как пишет интернет-издание News.ru, в 2021 году выяснилось, что уже после развода у Фоменко родилась дочь Дарина. Со своим родным отцом она не поддерживает связь, носит фамилию отчима — Одинцова.
Третьей женой Николая была актриса Мария Голубкина. У пары родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время знаменитости не раскрывали причину развода, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу.
Мария Голубкина (Фото: ВКонтакте, @golubkina1973)
Во время концерта 18 мая 2022 года лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил против проведения специальной военной операции. По словам очевидцев, на экранах во время выступления появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ). Кроме того, на концерте музыкант рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог прийти в себя после увиденного. Позже на Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии.
Юрий Шевчук (Фото: ВКонтакте, @ddt)
Тогда Николай Фоменко отреагировал на заявление музыканта: по словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения из-за сложившейся ситуации в стране.
Николай Фоменко продолжает свою творческую деятельность. В апреле артист вместе с группой «Секрет» выступит в Ереване, Тбилиси, Батуми.
Бит-квартет «Секрет» (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)
Что же касается кино, то в начале 2025 года вышел сериал «Министерство Всего Хорошего», где Фоменко исполнил одну из главных ролей.
Читайте также:
«Просто дно!»: Погребняк осудила Натана за измены жене
«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова
Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа
Четыре женщины
Николай Фоменко был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Еленой Лебедевой, дочерью актёра театра и кино Рэма Лебедева, у него родилась дочь Екатерина. Пара рассталась спустя пять лет совместной жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у Николая и Любмилы не было общих детей, однако, как пишет интернет-издание News.ru, в 2021 году выяснилось, что уже после развода у Фоменко родилась дочь Дарина. Со своим родным отцом она не поддерживает связь, носит фамилию отчима — Одинцова.
Третьей женой Николая была актриса Мария Голубкина. У пары родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время знаменитости не раскрывали причину развода, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу.
Мария Голубкина (Фото: ВКонтакте, @golubkina1973)
«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это всё за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит, вряд ли он сейчас изменился», — сказала она в программе «Судьба человека».В марте 2023 года Голубкина заявила, будучи с ней в браке, Николай два года жил с другой женщиной.
«Он мне [об этом] не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — призналась актриса в интервью Валерии Гай Германике.Вскоре после третьего развода Фоменко женился на руководителе пресс-службы Совета Федерации Наталье Кутобаевой. В 2009 году у пары родился сын Василий.
Высказался против Шевчука
Во время концерта 18 мая 2022 года лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил против проведения специальной военной операции. По словам очевидцев, на экранах во время выступления появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ). Кроме того, на концерте музыкант рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог прийти в себя после увиденного. Позже на Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии.
Юрий Шевчук (Фото: ВКонтакте, @ddt)
Тогда Николай Фоменко отреагировал на заявление музыканта: по словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения из-за сложившейся ситуации в стране.
«Он же всегда считался патриотом России. Если ты уж тут живёшь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я ещё в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — высказался актёр.
Чем сейчас занимается Фоменко
Николай Фоменко продолжает свою творческую деятельность. В апреле артист вместе с группой «Секрет» выступит в Ереване, Тбилиси, Батуми.
Бит-квартет «Секрет» (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)
Что же касается кино, то в начале 2025 года вышел сериал «Министерство Всего Хорошего», где Фоменко исполнил одну из главных ролей.
Читайте также:
«Просто дно!»: Погребняк осудила Натана за измены жене
«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова
Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа
Анастасия Чубина