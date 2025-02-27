Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Тайны брака с третьей женой, измена любимой и критика Шевчука: как складывается жизнь Николая Фоменко

Тайны брака с третьей женой, измена любимой и критика Шевчука: как складывается жизнь Николая Фоменко

Николай Фоменко (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)

Николай Фоменко (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)

Николай Фоменко реализовал свой творческий потенциал в разных сферах: снимался в кино, основал группу «Секрет», вёл разные передачи на телевидении, участвовал в различных шоу. А ещё артист любит скорость и драйв — Николай является профессиональным автогонщиком.
О том, за что Фоменко упрекнул лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, а также о его личной жизни, читайте в материале «Радио 1».


Четыре женщины



Николай Фоменко был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Еленой Лебедевой, дочерью актёра театра и кино Рэма Лебедева, у него родилась дочь Екатерина. Пара рассталась спустя пять лет совместной жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у Николая и Любмилы не было общих детей, однако, как пишет интернет-издание News.ru, в 2021 году выяснилось, что уже после развода у Фоменко родилась дочь Дарина. Со своим родным отцом она не поддерживает связь, носит фамилию отчима — Одинцова.

Третьей женой Николая была актриса Мария Голубкина. У пары родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время знаменитости не раскрывали причину развода, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу.

Мария Голубкина (Фото: ВКонтакте, @golubkina1973)

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это всё за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит, вряд ли он сейчас изменился», — сказала она в программе «Судьба человека».
В марте 2023 года Голубкина заявила, будучи с ней в браке, Николай два года жил с другой женщиной.

«Он мне [об этом] не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — призналась актриса в интервью Валерии Гай Германике.
Вскоре после третьего развода Фоменко женился на руководителе пресс-службы Совета Федерации Наталье Кутобаевой. В 2009 году у пары родился сын Василий.


Высказался против Шевчука



Во время концерта 18 мая 2022 года лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил против проведения специальной военной операции. По словам очевидцев, на экранах во время выступления появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ). Кроме того, на концерте музыкант рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог прийти в себя после увиденного. Позже на Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии.

Юрий Шевчук (Фото: ВКонтакте, @ddt)

Тогда Николай Фоменко отреагировал на заявление музыканта: по словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения из-за сложившейся ситуации в стране.

«Он же всегда считался патриотом России. Если ты уж тут живёшь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я ещё в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — высказался актёр.

Чем сейчас занимается Фоменко



Николай Фоменко продолжает свою творческую деятельность. В апреле артист вместе с группой «Секрет» выступит в Ереване, Тбилиси, Батуми.

Бит-квартет «Секрет» (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)

Что же касается кино, то в начале 2025 года вышел сериал «Министерство Всего Хорошего», где Фоменко исполнил одну из главных ролей.


Читайте также:

«Просто дно!»: Погребняк осудила Натана за измены жене

«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова

Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа
#радио 1
#кино
#актёр
#брак
#музыкант
#супруги
#актриса
#интервью
#артист
#люди
Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Катя Лель увидеть во сне окончание СВО
Экстрасенс Рзаев: пророческий сон Кати Лель о завершении СВО является правдой
27 февраля 2025, 16:27

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)

Не так давно заслуженная артистка России, певица Катя Лель поделилась своим пророческим сном, сказав, что ей сообщили о скорой победе России на СВО.
Лель рассказала, что во сне к ней обратились как к олицетворению страны.

«Ко мне обращались "Россия". Я пониманию, что там не только я. Четко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я – Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа. Совсем скоро, поэтому ждем чуда», — поделилась певица.
Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)

Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что дружит с певицей и уверен, что она не будет обманывать и лукавить.

«Катя — мой очень близкий друг. Я знаю, что она говорила про летающую инопланетную тарелку. Я ей верю, но не утверждаю, что это были инопланетяне или какая-то сила из параллельного мира, это немножко спорный вопрос, надо расследовать этот феномен», — прокомментировал экстрасенс.

По его словам, Катя Лель принадлежит к той категории людей, которая не любит вранье, и сама никогда не обманывает.

«Причем ее сестра то же самое видела, у нее даже зубы падали. Что касается ее снов, то я как провидец могу сказать, что в 2025 году СВО закончится. Я это говорил. И она говорит, значит, сон, действительно, пророческий. Я знаю, что она не врет», — сказал Рзаев.

Читайте также:

«Боялась, что моего ребенка подменят»: Катя Лель рассказала о своих родах

Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, можно ли строить жилые дома на кладбищах

Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России
#россия
#психолог
#победа
#сон
#певица
#зубы
#страны
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский военнопленный раскрыл, как поступает командование с мобилизованными в ВСУ
Пленный Троць: всех мобилизованных в ВСУ отправляют в бой «как пушечное мясо»
27 февраля 2025, 16:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинское командование отправляет всех мобилизованных в бой «как пушечное мясо» и даже не ставит солдатам задачи и место их выполнения. Об этом рассказал военнопленный Игорь Троць.
41-летнего мужчину из Волынской области мобилизовали в январе 2024 года. Он рассказал, что в ВСУ сегодня много дезертиров. Многие украинцы сбегают ещё на этапе учебной подготовки.

«Отступать украинским военным запрещено. На второй линии обороны стоят опытные бойцы, которые добивают сослуживцев, если те сбегают. Если отступать, свои же добивают. Русские хотят вывезти, спасти, а они догоняют, потому что мы для них никто», — рассказал Троць в беседе с RT.

Украинец рассказал, что во время выполнения боевого задания на Донецком направлении вся его группа из 20 человек погибла, кроме него. Троць смог выбраться и добровольно сдался в российский плен, остальные же его товарищи числятся пропавшими без вести.

Пленный добавил, что ВСУ несут огромные потери, и посоветовал новобранцам сдаваться в плен ради сохранения жизни.

Тем временем стало известно, что расчет FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии обнаружил тщательно замаскированные позиции формирований ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. После чего по спрятавшимся боевикам ВСУ были нанесены удары, пишут argumenti.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

«Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов успешно идентифицировали и поразили личный состав ВСУ, находящийся на укрытых позициях на Ореховском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая работа операторов FPV-дронов сохраняет жизни российским разведчикам и штурмовикам.

Читайте также:

Пленные пограничники ВСУ: нас отправили на истинную смерть

ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу, по которой снабжался Суджанский котел

ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области, наступают в Запорожье и под Купянском: последние новости СВО
#работа
#минобороны рф
#контроль
#человек
#новости
#сво
#пленные
#всу
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленные пограничники ВСУ: нас отправили на истинную смерть
27 февраля 2025, 14:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Двое пленных пограничников ВСУ рассказали спецкору RT Александру Пискунову о вранье украинского командования.
Украинские военнослужащие рассказали, что попали в плен, когда командование ВСУ приказало им переночевать на «спокойной» позиции за линией фронта в Харьковской области в ожидании саперов. Однако вместо них пришли бойцы ВС РФ.

«Врали, врали, врали... Нас отправили на истинную смерть», — рассказал один пленный в беседе с RT.

Другой отметил, что его с 2022 года приводили в ТЦК четыре раза. В итоге там все-таки признали его годным для службы в ВСУ несмотря на возраст и металлическую пластину в руке.

Теперь украинец не желает, чтобы его включили в список на обмен пленными. По его словам, он хочет остаться в России до завершения боевых действий, так как уверен, что при возвращении на родину его вновь отправят на фронт.

Читайте также:

Кадыров опубликовал интервью с двумя пленными солдатами ВСУ

Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона

Пленный боец ВСУ рассказал, как командир избивал подчиненных гирей
#смерть
#возраст
#интервью
#всу
#вс рф
#кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области
МО РФ: бойцы ВС России освободили от ВСУ Никольский в Курской области
27 февраля 2025, 13:45

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Армия России освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — сказано в сообщении.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил киевскому режиму завершить боевые действия, однако Украина ввела своих боевиков на территорию Курской области.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение в российский регион должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

Ранее стали известны последние новости спецоперации.

Читайте также:

ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу, по которой снабжался Суджанский котел

Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#новости
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу, по которой снабжался Суджанский котел
27 февраля 2025, 11:33

Фото: istockphoto/zim286

Бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу Суджа — Коренево, где снабжался Суджанский котел. Об этом пишет SHOT.
Авторы уточняют, что ВСУ несут потери. В настоящее время до смыкания Суджанского котла остается 3,5 километра, добавляют обозреватели.

По информации журналистов, сейчас в суджанском районе примерно тысяча единиц западной техники, которую активно ликвидируют. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года. В июне того же года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить боевые действия, однако на той стороне предложение проигнорировали.

Ранее «Радио 1» публиковало последнюю информацию о спецоперации на Украине.

Читайте также:

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

ПВО России перехватила 19 украинских беспилотников за ночь
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#новости
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате