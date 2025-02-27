«Просто дно!»: Погребняк осудила Натана за измены жене

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)
Бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) за измены жене Анастасии Швецовой. Погребняк поделилась подробностями на шоу Алены Жигаловой.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым?» — задалась вопросом Мария.Натан попал в скандал после шоу «Звезды в Джунглях», когда вся страна увидела его поцелуи с певицей Бьянкой, а также роман с блогером Валерией Чекалиной. Поведение рэпера вызвало общественный резонанс, в том числе и в мире отечественного шоубиза.
Ранее стало известно, кто избил актрису Елену Беркову.
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