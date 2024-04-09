«Так будет лучше»: В США объяснили, как потеря территорий поможет Украине

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Украина может получить выгоду от потери территорий, с таким заявлением выступил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в своей статье для Responsible Statecraft.
«Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами», — отметил Мюллер.
По его словам, освобождённые Россией территорией были «бременем» для Украины.
Мюллер также считает, что прекращение боевых действий может послужить для Украины стимулом в борьбе с коррупцией, а также к отмене ряда нерациональных законов (вроде запрета русского языка), которые мешают Киеву приблизиться к западным союзникам.
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Евгения Парфентьева