В Петербурге оштрафовали пенсионера за значок в виде флага Украины

31 октября 2025, 11:50

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал 78-летнего местного жителя Михаила Пушницкого на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.