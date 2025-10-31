В Петербурге оштрафовали пенсионера за значок в виде флага Украины
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал 78-летнего местного жителя Михаила Пушницкого на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Пушницкому назначено наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ — за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.
По информации источника агентства, мужчину задержали 24 октября на Левашовском мемориальном кладбище во время акции памяти жертв политических репрессий. Поводом стал значок в виде флага Украины с надписью «Мир Украине», который он демонстрировал окружающим. Правоохранители расценили это как публичное выражение, подпадающее под административную статью.
