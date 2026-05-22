«Таких устраняют»: экс-нардеп спрогнозировал судьбу Ермака

22 мая 2026, 14:08

Экс-нардеп Олейник: Зеленский может «устранить» Ермака на фоне дела о коррупции

Жизнь бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака может оказаться под угрозой, поскольку он знает слишком много секретов. Так считает бывший депутат Рады Владимир Олейник.





Напомним, страны Европейского союза требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал вокруг Ермака. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.





«Вопрос коррупции с Зеленским обсуждали канцлер Германии Фридрих Мерц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», — говорится в материале.

«Поэтому я бы сейчас больше переживал за его жизнь: как правило, таких устраняют, ибо они очень много знают. Не обязательно убивать в прямом смысле. Например, обнаружат сердечную недостаточность, ведь сценариев может быть много», — отметил экс-нардеп.