«Игра Запада»: политолог объяснила истинную причину ареста Ермака

Политолог Шеслер: в России слишком преувеличена политическая роль Ермака

Андрей Ермак

Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака является частью игры со стороны Запада с Владимиром Зеленским для установления контроля над финансовыми потоками в Киеве. Так считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Напомним, 14 мая суд отправил Ермака под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества, назначив ему залог в 140 млн гривен. 18 мая журналист Михаил Ткач сообщил, что за Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Шеслер отметила, что в России сильно преувеличивают значение Ермака. По ее словам, после отстранения от ключевых позиций его политическая роль серьезно уменьшилась. А предъявленное обвинение и задержание являются лишь частью игры Запада с Владимиром Зеленским.





«Это не внутриукраинская повестка. Это западная повестка. Отсюда и слухи о предъявляемых обвинениях Елене Зеленской и так далее. На военный конфликт, на ход специальной военной операции ситуация с Андреем Ермаком никак не отразится», — подчеркнула политолог.