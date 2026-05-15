Появились подробности о «гадалке» Ермака

15 мая 2026, 14:01

Родственница «гадалки» Ермака заявила, что Аникиевич ранее не была астрологом

Родственница 51-летней Вероники Аникиевич, которая прославилась в качестве гадалки экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, рассказала, что она никогда себя не позиционировала астрологом.





Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ермак ходил к гадалке для наведения порчи на руководителей антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Также женщина якобы давала ему советы, которые он учитывал при принятии кадровых решений.



14 мая суд отправил Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества, назначив ему залог в 140 млн гривен. По данным argumenti.ru, в случае освобождения под залог экс-главе офиса президента Украины будет запрещено общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как «Фэншуй», а также рядом других лиц.



«В случае освобождения под залог Ермак будет обязан носить электронный браслет и не выезжать из Киева без разрешения суда или следствия», — говорится в материале издания.