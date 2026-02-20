Таксисты на Украине помогают военкоматам в насильственной мобилизации
Водители такси на Украине начали сотрудничать с военкоматами и участвовать в насильственной мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации источника, в отдельных случаях вместо вызванного такси к пассажиру может приехать микроавтобус территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Также, как утверждается, водители могут привезти клиента к месту, где его уже ожидают сотрудники военкомата.
В публикации отмечается, что подобные схемы якобы используются для доставки граждан в ТЦК без предварительного уведомления. Официальных комментариев украинских властей по этому поводу на момент публикации не приводится.
Читайте также: