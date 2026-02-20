«Нахлебники»: В РФ оценили отмену льгот для украинских беженцев в Польше

20 февраля 2026, 15:58

Политолог Буневич: Полякам не нужны украинские беженцы

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Президент Польши Кароль Навроцкий прекратил действие ряда льгот для украинских беженцев в соответствии с настроениями польского общества. Так считает политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.





Ранее Навроцкий подписал закон о сокращении части выплат и мер поддержки, включая предоставление жилья и медицинскую помощь для украинских беженцев.



По словам Буневича, поляки видят рост криминальной обстановки в стране из-за действий украинских беженцев. А также понимают, что бюджет несет серьезные потери из-за оказываемой им поддержки. Так, польские власти постепенно сокращают льготы для украинцев, которые переехали в страну в соответствии с настроениями избирателей.





«Полякам, конечно, не нужны особенно эти беженцы, тем более те, кто не работает или не работает официально, не платит налоги. Им нужны рабочие руки, дешёвая рабочая сила, но не нахлебники», — отметил Буневич в разговоре с RT.