Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder

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Боец группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты (БМП) Marder рассказал о ее недостатках. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий сообщил, что Marder обладают плохой проходимостью и непригодны для боев в Донбассе. Он пояснил, что у БМП нет грунтозацепов, но на технике установлены резиновые подушки.
Масса машины пехоты составляет порядка 30 тонн. Внутри могут поместиться 3 человека экипажа и до 7 человек десанта. Marder вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, который установлен на лафете сверху двухместной башни.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Marder предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак