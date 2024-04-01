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Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder

Боец группировки «Центр»: немецкие БМП Marder непригодны для боев в Донбассе
01 апреля 2024, 06:19
Фото: istock / Denniro

Фото: istock / Denniro

Боец группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты (БМП) Marder рассказал о ее недостатках. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий сообщил, что Marder обладают плохой проходимостью и непригодны для боев в Донбассе. Он пояснил, что у БМП нет грунтозацепов, но на технике установлены резиновые подушки.

«Marder предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — отметил собеседник издания.

Масса машины пехоты составляет порядка 30 тонн. Внутри могут поместиться 3 человека экипажа и до 7 человек десанта. Marder вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, который установлен на лафете сверху двухместной башни.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы
01 апреля 2024, 06:05

Фото: iStock/ Olha Romaniuk

Учитель русских народных танцев из Луганска, гастролирующий с концертами по миру, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, передает РИА Новости.
Он рассказал, что желание сменить профессию танцора на военную пришло резко. Житель Донбасса объяснил, что нужно защищать свою Родину, «потому что кто, если не мы, защитит нашу страну». Решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, а позже подписал контракт с Минобороны России.

Теперь мужчина является военнослужащим 123-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Гарант». Эта бригада стала преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Денис Иванов, известный по позывному «Ташкент» и получивший Героя России посмертно.

Он обратился к людям, которые покинули России. По его словам, там они не найдут «такого мира, как здесь, и такого общества«.

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МО: Экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении
01 апреля 2024, 05:40

Фото: istock / Marina Denisenko

Экипажи Су-34 ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — сообщает ведомство.
Удар совершался неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющий попадать точно в цель, находясь при этом на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

После ликвидации поставленных целей экипажи вернулись на аэродром вылета, отметили в ведомстве.

Ранее были раскрыты риски для самолётов-носителей при использовании ФАБ-3000. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#удар
#бомба
#вс рф
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Российские бойцы восстановили трофейную немецкую БМП Marder
01 апреля 2024, 05:28

Фото: iStock/ Michele Ursi

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» восстановили и изучили трофейную немецкую БМП Marder, которую на днях эвакуировали в районе населенного пункта Северное на авдеевском направлении в Донбассе, передает РИА Новости.
Специалисты обнаружили неисправность топливной системы, осколочные повреждения радиаторов охлаждения и электропроводки. Поврежденные элементы были заменены. Сейчас машина полностью на ходу

БМП была обнаружена разведчиками группировки «Центр». Брошенная немецкая бронемашина находилась в воронке от артснаряда на достаточно открытом участке. Ее эвакуировали в темное время суток в два этапа: сначала провели инженерную разведку в районе находки, после чего достали машину.

Боевая масса БМП Marder превышает 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.

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СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
01 апреля 2024, 02:56

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 7 снарядов «натовского» калибра. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Телеграм-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 (мск) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.55 - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что снаряды калибра 155 мм используют страны Североатлантического альянса. Соединенные Штаты передали Украине гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно применяют их для атак на ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что при обстреле Белгородской области погибла мирная жительница. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лнр
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#обстрел
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Китайский дипломат заявил о неизбежности мирных переговоров по Украине
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: стороны конфликта на Украине поддерживают переговоры
01 апреля 2024, 02:20

Фото: iStock/ OLGA Zhukovskaya

Стороны украинского конфликта еще расходятся в позициях, однако все согласны с тем, что мир будет достигнут только путем переговоров, заявил «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана», — сказал Ханьхуэй.

Он напомнил, что Китай всегда придерживался мирного урегулирования конфликта на Украине, а в 2023 году предложил собственный мирный план. А 13 марта в Пекине был проведен диалог КНР и НАТО по безопасности, где обсуждался украинский кризис.

Сейчас, когда боевые действия на Украине затягиваются, первостепенной задачей является восстановление мира, отметил дипломат. Он отметил, что Китай старается сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса, и все стороны согласны, что Пекин как постоянный член Совбеза ООН может сыграть уникальную роль в содействии поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса для проведения мирных переговоров.

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#сво
#украина
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В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
01 апреля 2024, 02:04

Фото: istock / Harry Wedzinga

В ночь с 31 марта на 1 апреля в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
По данным ведомства, тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, сирены звучат в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области России.

В Харьковской области воздушная тревога прозвучала в 00:31, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской – в 01:01.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#онлайн
#тревога
#днр
#всу
#рф
#воздушная тревога
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На Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России
Буданов* назвал железную дорогу через новые регионы РФ серьезной проблемой
31 марта 2024, 23:58

Фото: istock / Kyryl Gorlov

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строительство железной дороги в новые регионы РФ может стать возможной проблемой для Киева. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РИА Новости.
«Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — считает глава ГУР.
Как утверждает Буданов*, у военной разведки Украины имеется опыт, который поможет справиться с сухопутным участком железной дороги. В качестве примера он привёл теракт на Крымском мосту в 2022 году.

Ранее Россия потребовала от Украины арестовать причастных к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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#минобороны
#рф
#украина
#железная дорога
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На Украине мужчина, которого хотели отправить в больницу из военкомата, покончил с собой
«СТРАНА.ua»: на Украине доставленный в военкомат мужчина покончил с собой
31 марта 2024, 23:38

Фото: istock / Oleksander Bontei

Украинец, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) Светловодска Кировоградской области Украины, покончил с собой в присутствии медработников и сотрудников правоохранительных оранов. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что инцидент произошел 28 марта. Правоохранители получили уведомление от сотрудников ТЦК о том, что местный житель угрожает покончить с собой. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, и вызвали бригаду скорой помощи.

После осмотра медики решили отправить мужчину в психиатрическую больницу. После чего призывник напал на полицейского и покончил с собой.

Представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко заявила, что сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, и по результатам расследования будет дана правовая оценка сотрудникам органов, находившимся на месте происшествия.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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Экс-аналитик ЦРУ: Российские войска на Украине наступают, несмотря на распутицу
Джонсон: Российские войска на Украине наступают, несмотря на распутицу
31 марта 2024, 23:21

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Российские военные силы продолжают наступать на Украине, несмотря на распутицу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
По его словам, судя по нынешней ситуацией на СВО, наступление уже началось. Российские войска продолжают наступательные действия и успешно продвигаются вперед, «несмотря на распутицу, в то время, когда западные танки на Украине увязают в грязи», а украинские военные силы отступают, заявил эксперт.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Как утверждает российский министр, потери украинской армии почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Тем временем российская армия продолжает вытеснять противника c занимаемых позиций, не давая закрепиться на новых рубежах, заявил Шойгу.

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