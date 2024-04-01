МО: Экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении

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Экипажи Су-34 ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — сообщает ведомство.Удар совершался неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющий попадать точно в цель, находясь при этом на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.
Ранее были раскрыты риски для самолётов-носителей при использовании ФАБ-3000. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак