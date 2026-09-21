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Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Российские военные взяли под контроль села Новоалександровка и Польная в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, операцию по освобождению населенных пунктов проводили подразделения группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием беспилотников и крылатых ракет «Фламинго», чтобы сорвать волеизъявление граждан России на выборах в Госдуму 19-20 сентября. Все запущенные ракеты были уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона.

Подробнее о последних новостях СВО читайте в нашем материале.

Лидия Пономарева

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