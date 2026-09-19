Ветеран СВО Журавлёв оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье
Руководитель Ассоциации ветеранов спецоперации Одинцовского городского округа Александр Журавлёв посетил Центр общественного наблюдения в Подмосковье и высоко оценил его работу.
В беседе с журналистами Журавлёв заявил, что высокий уровень технической оснащённости и автоматизации процессов обеспечивает честность и открытость голосования.
«Такая прозрачность не только важна — она сейчас жизненно необходима в нашей стране, потому что ситуация непростая. В первую очередь это важно для граждан России. Вторая составляющая — эту прозрачность должны увидеть люди из других стран. Мы здесь видели несколько иностранных делегаций. То есть для всех иностранцев. Мы открыты, мы показываем, что выборы проходят свободно. Только так мы можем доказать свою силу и свою правоту», — сказал он.18 сентября в Подмосковье стартовали выборы в Госдуму и Мособлдуму. Голосование идёт три дня — с 18 по 20 сентября. Участки открыты с 8:00 до 20:00.