Танки ВС РФ заняли позиции для уничтожения мобильных групп ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны России
Российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Как пояснили в министерстве, танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ. По противнику будут вести огонь как прямой наводкой, таки с закрытых огневых позиций, добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны показало видео, как экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.
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