Видео: Минобороны РФ
Опорник ВСУ ударом прямой наводкой разгромили российские танкисты. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры с боевой работой экипажа танка Т-72Б3М войсковой группировки «Центр».
«Экипаж танка Т-72Б3М горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнём прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Бойцы ВС РФ «работали» по украинским неонацистам осколочно-фугасными боеприпасами. Уничтожены укрепления и пулеметные точки противника. Боевики ВСУ «огрызались» при помощи минометов и FPV-дронов.
Ранее китайский эксперт Янь Сюэтун предполагал, что боевые действия на Украине не закончатся в ближайший год.
Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов имеет на этот счет противоположное мнение. Офицер считает, что спецоперация завершится уже этой осенью.
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