У главы киевского режима Владимира Зеленского серьезные проблемы с фронтом и дипломатией. Об этом у себя на YouTube-канале Deep Dive заявил подполковник американских ВС в отставке Дэниэл Дэвис.
«Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя», — сказал эксперт.Он подчеркнул, что боевикам ВСУ сейчас особенно тяжело на Покровском направлении, где все чаще рвется фронт, а еще укронацисты почти в ловушке на Торецком.
«Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным», — заключил аналитик.Ранее сообщалось, какие проблемы Зеленскому может принести его «план победы». Политик находится в рисковом положении.
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