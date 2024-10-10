Украинская сторона не говорила с Западом о прекращении огня в конфликте с РФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Он опроверг данные во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. Зеленский подчеркнул, что в повестке переговоров не значилась приостановка боевых действий в обмен на гарантии членства Украины в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, какие проблемы испытывает Владимир Зеленский в зоне спецоперации на Украине. Рассматривались два важных момента.
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«Сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — прокомментировал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая.
Ранее сообщалось, какие проблемы испытывает Владимир Зеленский в зоне спецоперации на Украине. Рассматривались два важных момента.
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Никита Кротов