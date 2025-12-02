Таролог Зак раскрыл, уйдёт ли Зеленский в отставку на этой неделе

02 декабря 2025, 23:36

Владимир Зеленский

Астролог и таролог Борис Зак заявил, что на момент расклада планеты, связанные с картой Владимира Зеленского, находились в нейтральном положении, а признаков крупных перемен не было.





Напомним, депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Зеленскому приказали покинуть пост президента Украины до конца текущей недели.





«Несмотря на то что у Зеленского сейчас не самая сильная или уверенная позиция, аспекты, которые бы прямо указывали на его возможную отставку, отсутствуют. Следовательно, можно сделать вывод, что на этой неделе Зеленский не уйдёт в отставку», — сказал Зак в разговоре с Life.ru.