Зеленский заявил о шансе на завершение конфликта с РФ

Зеленский заговорил об урегулировании на Украине с премьером Ирландии Мартином
Фото: istockphoto/Diy13

Владимир Зеленский высказался о появлении серьезного шанса на завершение конфликта с Россией. Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.



Переговоры между ними прошли во вторник, 2 декабря.

«Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец (конфликту — прим. ред.), но «некоторые вещи ещё нужно проработать», — говорится в материале The Guardian.

Однако конкретные детали, мешающие достижению соглашения, он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин озвучил самый радикальный ответ РФ на пиратство Украины.
Никита Кротов

