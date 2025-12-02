Зеленский заявил о шансе на завершение конфликта с РФ
Зеленский заговорил об урегулировании на Украине с премьером Ирландии Мартином
Владимир Зеленский высказался о появлении серьезного шанса на завершение конфликта с Россией. Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.
Переговоры между ними прошли во вторник, 2 декабря.
«Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец (конфликту — прим. ред.), но «некоторые вещи ещё нужно проработать», — говорится в материале The Guardian.
Однако конкретные детали, мешающие достижению соглашения, он не раскрыл.
