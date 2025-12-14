Достижения.рф

ТАСС: Боевики ВСУ снимали на телефон избиения мобилизованных в свои ряды

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ снимали на камеру мобильного телефона издевательства над своими мобилизованными. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.



Как утверждается, после зачистки позиций ВСУ в районе Червоного в Запорожской области бойцы российской группировки «Восток» обнаружили на телефоне одного из уничтоженных украинских военных видеозапись с подобными кадрами.

Сообщается, что трофей добыли штурмовики 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Источник заявил, что на записи «боевики разбираются с провинившимися мобилизованными», предположительно самовольно оставившими часть.

По его словам, это свидетельствует о проблемах с уставными взаимоотношениями и боевым духом в подразделениях ВСУ.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0