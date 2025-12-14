Работники украинских ТЦК устроили ДТП и применили газ против прохожих в Одессе
В Одессе сотрудники ТЦК применили газ против прохожих и спровоцировали ДТП. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам очевидца, военкомы попытались мобилизовать его в ВСУ, но прохожие вмешались и попытались помочь. После этого сотрудники ТЦК распылили газ в сторону людей.
«Потом ТЦК ударили машину, чуть не задавили людей и убежали», — утверждает свидетель.
Также ранее сообщалось, что в селе Ясные Зори при атаке беспилотника ВСУ по частному дому пострадал мирный житель. Соответствующее заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Октябрьскую больницу, после оказания помощи планируют перевезти в медучреждение №2 Белгорода.