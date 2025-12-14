Работники украинских ТЦК устроили ДТП и применили газ против прохожих в Одессе

14 декабря 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В Одессе сотрудники ТЦК применили газ против прохожих и спровоцировали ДТП. Об этом сообщают украинские СМИ.





По словам очевидца, военкомы попытались мобилизовать его в ВСУ, но прохожие вмешались и попытались помочь. После этого сотрудники ТЦК распылили газ в сторону людей.





«Потом ТЦК ударили машину, чуть не задавили людей и убежали», — утверждает свидетель.