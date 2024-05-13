Стало известно, чем бойцы «Днепра» уничтожили гаубицу США

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Российские операторы FPV-дронов группировки войск «Днепра» уничтожили на херсонском направлении буксируемую американскую гаубицу M777 ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
На кадрах видно, как украинские военные маскируют гаубицу. Затем дрон уничтожает орудие.
Ранее в МО РФ рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в МО РФ рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова