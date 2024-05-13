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Стало известно, чем бойцы «Днепра» уничтожили гаубицу США

ТАСС: Бойцы «Днепра» уничтожили гаубицу США M777 с помощью FPV-дрона
13 мая 2024, 07:08
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские операторы FPV-дронов группировки войск «Днепра» уничтожили на херсонском направлении буксируемую американскую гаубицу M777 ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
На кадрах видно, как украинские военные маскируют гаубицу. Затем дрон уничтожает орудие.

Ранее в МО РФ рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о рисках кибератак для британских солдат в Эстонии со стороны РФ
Times: британских военных предупредили, что дроны РФ могут похитить их данные
13 мая 2024, 07:46

Фото: iStock/ikholwadia

На учениях НАТО в Эстонии британских военных предупреждали, что российские дроны похитят данные с их телефонов. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что в число оборудования, которое используется РФ для этого, входят сложные дроны. Они оснащены электроникой наблюдения.

Для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью. По словам одного из солдат, они опасаются утечки данных геолокации. Телефоны во время учений и операций они оставляют в жилых комнатах. Кроме того, эстонских солдат заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов.

Ранее сообщалось, что НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию. В ходе учений ударный вертолёт Apache выполнил полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции. Затем во время ожесточённого ближнего боя были зачищены укреплённые траншеи, а с помощью беспилотников отбита контратака.

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Стало известно, что ВСУ применяют отравляющие вещества
ВСУ применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР – РИА Новости
13 мая 2024, 06:43

Фото: iStock/andrey shalari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли химическое оружие против мирных жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.
По словам местного жителя Сергея, эвакуированного российскими войсками из зоны конфликта в конце июня, украинские войска применили против жителей Семеновки отравляющие вещества. Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.

В свою очередь еще один житель Семеновки – Андрей – рассказал, что вещество было сброшено с беспилотника.

«Вещество сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике прогнозируют увеличение количества химических атак со стороны ВСУ. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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В зоне проведения СВО появились роботы-подавители дронов
ТАСС: роботы-подавители дронов начали защищать эвакуационные группы в СВО
13 мая 2024, 06:02

Фото: iStock/sommersby

Генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что роботы-подавители дронов появились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает информационное агентство ТАСС.
По его словам, роботы-подавители дронов на базе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали защищать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий. В дальнейшем подобные комплексы будут созданы для защиты штурмовых подразделений.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил российскую армию за успешное преодоление техники РЭБ на Украине. Об этом он заявил во время встречи с военными.

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На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков
13 мая 2024, 04:35

Фото: iStock/Liukov

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Харьковской областной власти выступили с взаимными обвинениями на фоне российского наступления в регионе, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Украинский офицер, проходящий службу в Харьковской области, написал на своей странице в социальной сети, что наблюдает отсутствие фортификационных и минных заграждений на «первой линии» обороны. По словам военного, этот фактор позволил российским войскам «спокойно пройти» вдоль границы. Офицер назвал это «умышленным саботажем» или «безумным воровством» со стороны Киева.

Позже первый заместитель главы военной администрации Харьковской области Украины Роман Семенуха выступил с заявлением, в котором назвал высказывания офицера «дезинформацией».

«Когда читаешь подобное на третий год войны – это злодеяние», – отметил он.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.

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#скандал
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Стали известны особенности боев под Часовым Яром
Оператор БПЛА: под Часовым Яром ВСУ избегают прямого боя
13 мая 2024, 03:53

Фото: iStock/vadimrysev

Оператор российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Барсик рассказал об особенностях столкновений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Часовым Яром, сообщает РИА Новости.
Военнослужащий уточнил специфику боев под Часовым Яром, подчеркнув, что ВСУ избегают прямых столкновений на этом участке фронта.

«Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона», – отметил он.

Барсик также указал, что в окрестностях Часового Яра наблюдаются существенные перепады рельефа. Например, некоторые позиции ВСУ находятся на 70-80 метров выше российских, а в некоторых местах и на 100 метров.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что если бы Россия заняла Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва вошла бы в «сердце Украины».

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#украина
#россия
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#донбасс
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На Украине заявили о подготовке российской армией двух котлов для ВСУ
Депутат Рады Шевченко: российские войска готовят сразу два котла для ВСУ
13 мая 2024, 03:46

Фото: iStock/Igor Ivanov

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) готовят сразу два котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Он признал, что, согласно логике российских военных действий, наступление будет вестись на два фронта. Первый – из Белгородской области на Харьков и оттуда на Днепропетровск, а другой – на Донецк через Часов Яр.

Депутат считает, что отвод войск с двух сторон к Днепропетровску – это точка соприкосновения.

«Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно», – сказал Шевченко.

Парламентарий считает, что если российские силы дойдут до города и возьмут под контроль мосты, то достигнут стратегического успеха. Он отметил, что сложившаяся ситуация является опасной.

Ранее в Киеве сообщили о сложной ситуации в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на линии фронта является «обостренной». В настоящее время бои идут в районах вдоль границы с Россией.

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#россия
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В Херсоне прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы
13 мая 2024, 03:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, передает издание «Зеркало недели» на своем Telegram-канале.
«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Пройдите в укрытия», – сообщается в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Херсонской области не объявлялась. На данный момент сигналы звучат только в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
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Экс-депутат Харькова оценил значение села Липцы для армии России
Экс-депутат Харькова: взятие села Липцы позволит сформировать санитарную зону
13 мая 2024, 02:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Захват российскими войсками села Липцы в Харьковской области поможет установить огневой контроль над крупными промышленными территориями, заявил бывший депутат харьковского горсовета Константин Кеворкян в интервью URA.RU.
По его словам, она является центром оружейного производства ВСУ и размещения их кадровых подразделений. По мнению бывшего депутата, после взятия села можно будет создать санитарную зону на севере области и продвинуться вперед. Он отметил, что занятие села Липцы и Волчанска поможет обеспечить безопасность российских городов Белгород и Шевекино.

В то же время Кеворкян заявил, что речи о наступлении на Харьков не идет и что российская армия пытается рассредоточить украинские войска вдоль линии фронта.

Ранее Киев сообщил о сложной ситуации в Харьковской области. По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на линии фронта характеризуется как «обостренная». В настоящее время бои ведутся в приграничных районах вдоль границы с Россией.

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#харьков
#александр сырский
#всу
#украина
#вс рф
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Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении
13 мая 2024, 01:56

Фото: iStock/aapsky

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что оперативная обстановка в Харьковской области сложная. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале.
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», – отмечается в публикации.

Генштаб признал факт наступления российских войск под Харьковом и подчеркнул, что Москва добилась «тактических успехов».

Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.

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