ТАСС: череда нелепых смертей в ВСУ случилась по всей Украине
О серии несчастных случаев и убийств среди военнослужащих ВСУ по всей Украине сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.
В Кировоградской области, по словам источника, 50-летний местный житель под предлогом продажи автомобиля заманил боевика, а затем застрелил его, чтобы завладеть имеющимися у него деньгами.
Собеседник агентства предположил, что убийца мог действовать по наводке — кто‑то сообщил, что вернувшийся в отпуск солдат имеет при себе крупную сумму. Он также напомнил о действующих на Украине преступных группировках, которые вымогают деньги у бойцов, что чаще всего заканчивается обычными грабежами.
В Краматорске, утверждает источник, военнослужащий купил на рынке портативный аккумулятор (паурбанк). Когда он поставил устройство на зарядку в машине, произошёл мощный взрыв, и военный погиб на месте. При этом собеседник отметил, что у версии о взрыве из‑за паурбанка остаётся много вопросов: не исключается, что за человеком могли вести слежку, а в автомобиле установили взрывное устройство.
Ещё один случай произошёл под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно‑ракетного дивизиона 57‑й отдельной мотопехотной бригады, майор Константин Цёма. По официальной версии, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, говорится в сообщении.
