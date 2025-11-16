Утренняя атака ВСУ: сколько беспилотников сбили над Россией

16 ноября 2025, 14:33

Шесть беспилотников ВСУ сбили над Россией утром 16 ноября

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В период с 08:00 до 14:00 воскресенья, 16 ноября, силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.