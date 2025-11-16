Утренняя атака ВСУ: сколько беспилотников сбили над Россией
В период с 08:00 до 14:00 воскресенья, 16 ноября, силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Согласно оперативной информации, три вражеских дрона подавили в воздушном пространстве Брянской области, два – в Белгородской, один – в Курской.
Ранее в ведомстве сообщали, что ночью в небе над Россией ликвидировали 57 украинских БПЛА. Противник пытался атаковать семь регионов.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: