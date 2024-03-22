ТАСС: два взрыва произошло в районе воинских частей в Николаевской области

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Два мощных взрыва произошло в районе воинских частей у села Бугское Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя подполья Сергея Лебедева, в этих воинских частях стояла боевая техника. Также там могли находиться иностранные наемники с соседнего аэродрома.
Он также уточнил, что рядом находится Мартыновский аэродром, где часто фиксируется присутствие иностранных наёмников.
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«Два мощных взрыва в районе военных частей в селе Бугское в 11:33 и 11:47. Воздушной тревоги не было. В целом, это советские части, там ВСУ тероборона, много техники», — цитирует ТАСС Лебедева.
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Элина Позднякова