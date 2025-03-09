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Группа военнослужащих из состава 23-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен неподалёку от села Комар, что на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. В их числе были не только рядовые и сержанты, но и один офицер.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Уточняется, что украинские солдаты во главе с офицером оказались в окружении и предпочли сдаться, чтобы не быть уничтоженными. Из разговора с пленными корреспонденту агентства стало известно, что командование, зная о тяжёлом положении, в котором оказались военнослужащие ВСУ, просто отказалось их эвакуировать.
По сообщению военного корреспондента издания, в настоящее время пленные находятся в безопасности, их накормили и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. В ближайшее время группа военнопленных ВСУ будет отправлена дальше в тыл.
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По сообщению военного корреспондента издания, в настоящее время пленные находятся в безопасности, их накормили и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. В ближайшее время группа военнопленных ВСУ будет отправлена дальше в тыл.
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Александр Бойцов