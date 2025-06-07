ТАСС: Киев хочет размещать боевиков ВСУ в квартирах уехавших жителей Сум
Киевский режим хочет добиться максимальной эвакуации местных жителей из Сум, чтобы разместить в их квартирах боевиков ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
«Киевскому режиму важно, чтобы максимальное количество жителей выехали самостоятельно к родственникам и друзьям, минимизировав финнагрузку на бюджет страны, а также чтобы местное население освободило квартиры и жилые дома, где планируют размещать украинских солдат», — сказано в материале.Собеседник агентства добавил: в Киеве понимают, что значительная часть сумчан относится к ВСУ негативно, а еще одна часть ожидает освобождения города от боевиков.
Источник ТАСС резюмировал, что «боевые действия уже приближаются к Сумам, и враг будет традиционно прятаться за спинами мирных».
Москва не раз отмечала террористические методы Киева при ведении боевых действий.