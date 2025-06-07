ТАСС: Киев хочет размещать боевиков ВСУ в квартирах уехавших жителей Сум

07 июня 2025, 14:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киевский режим хочет добиться максимальной эвакуации местных жителей из Сум, чтобы разместить в их квартирах боевиков ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.







«Киевскому режиму важно, чтобы максимальное количество жителей выехали самостоятельно к родственникам и друзьям, минимизировав финнагрузку на бюджет страны, а также чтобы местное население освободило квартиры и жилые дома, где планируют размещать украинских солдат», — сказано в материале.

