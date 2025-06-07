Эксперт Ромачев: Украина будет красть деньги русских с помощью ИИ

07 июня 2025, 10:34

Украинцы могут выманивать деньги у россиян благодаря искусственному интеллекту

Фото: Istock/AndreyPopov

Искусственный интеллект — это способность компьютеров или машин выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого ума. Технологии такого рода сами учатся, анализируют и решают задачи очень быстро. Данный инструмент оперативно используют украинцы для выманивания денег у россиян на финансирование ВСУ. Такое мнение высказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.





Как указал эксперт, в украинском Центре информационно-психологических операций (ЦИПсО) с помощью искусственного интеллекта могут создавать реалистичные видео, благодаря которым и будут обманывать россиян.

«Для ЦИПсО искусственный интеллект представляет мощный инструмент для того, чтобы манипулировать нами и выманивать наши финансовые средства. То есть, любой гражданин Украины может сидеть сейчас за компьютером, генерировать красоток с помощью искусственного интеллекта, вступать с нами в контакт через социальные сети, через мессенджеры, отправлять эти видеоролики и выманивать деньги для поддержки ВСУ», — убежден Ромачев.