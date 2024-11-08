Критиковавший нападение под Курском генерал Марченко уволился из ВСУ

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Критиковавший нападение на курском направлении генерал ВСУ Дмитрий Марченко уволился из армии по здоровью и написал об этом в соцсетях. Также он предупреждал, про обрушение украинского фронта.
«Увольнение со службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. <...> В конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем», — сказано в публикации Марченко.Марченко подчеркивал, что у нападения на российский регион отсутствует четкая цель при использовании там лучших резервов. Кроме того, он говорил о дефиците тех самых резервов и усталости украинских военнослужащих. Офицер отмечал, что обрушение фронта произошло под натиском российской армии.
Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года.
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Никита Кротов