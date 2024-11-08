Военкоры рассказали последние новости из Курской области

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Главком ВСУ Александр Сырский не сможет вывести боевиков с курского направления, хоть и хочет этого, рассказал в беседе с «ФедералПресс» военкор Марат Хайруллин. Он уточнил, что желание Сырского вывести войска является оправданием.
«Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: «[Дональд] Трамп победил на выборах президента США, поэтому выводим войска, а не потому что проигрываем», — сказал военкор.Также известно, что под Курском окружены две тысячи боевиков ВСУ, а именно, в суджанском и курчатовском районах, где есть лишь одна простреливаемая со всех сторон дорога.
«Они не могут уйти. Там сидит и иностранная серьезная группировка. Наемников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве, сейчас они там сидят», — добавил Хайруллин.
Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. По словам Сырского, вторжение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не случилось.
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Никита Кротов