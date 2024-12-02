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ТАСС: освобождение села Петровка открывает путь к логистическому узлу ВСУ

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Освобождение села Петровка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике позволит ВС РФ развить наступление в направлении поселка Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.


Уточняется, что данный населенный пункт является важным логистическим узлом ВСУ. Поселок также является стратегически важным по причине своих ландшафтных особенностей, поскольку противник ведет оттуда наблюдение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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#спецоперация
В США рассказали о выборе Зеленского после СВО
Адамс: Зеленский может выбрать лишь цвет ручки, которой подпишет капитуляцию
02 декабря 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Владимир Зеленский выберет лишь цвет ручки, которой подпишет безоговорочную капитуляцию, считает исследователь США Майк Адамс в соцсетях.
Таким образом американец отреагировал на слова главы киевского режима о том, что он может отказаться от некоторых земель и прекратить огонь в обмен на членство республики в НАТО.

«У З.(Зеленского. — Прим. ред.) нет рычагов, с помощью которых он мог бы диктовать какие-либо условия. Даже условия капитуляции. Единственный выбор, который Россия предоставит З., — выбрать цвет чернил в ручке, которой он подпишет свою безоговорочную капитуляцию», — сказано в публикации.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву план по урегулированию конфликта, однако на той стороне отказались.

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ТАСС: освобождение села Петровка открывает путь к логистическому узлу ВСУ

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#россия
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Наступление ВСУ в Курской области, бои с наемниками под Харьковом, освобождение двух сел в ДНР: последние новости СВО
02 декабря 2024, 09:47

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

ВСУ стягивают резервы из числа иностранных наемников в Харьковскую область. В Курском приграничье украинская группировка также стремится произвести атаки. ВС РФ активно задействуют артиллерию и противостоят наступлению противника на всех участках фронта. О том, где развернулись самые ожесточённые бои расскажет «Радио 1».

Курская область


ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье и Павловке в Сумской области. В приграничной зоне Курской области экипаж вертолета Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ, поддерживая подразделения группировки «Север».

ВСУ применяют большое количество западной военной техники для атак на Курскую область. Однако, как сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел, эта техника постоянно уничтожается.

«Они продолжают наступать, отправляя по три-четыре группы в день, и каждая из них использует технику. Благодаря нашим расчетам FPV, мы успешно уничтожаем её», — приводит слова Орла РИА Новости.

Боец также отметил, что российские бойцы уже хорошо изучили местность, что позволяет им уничтожать технику НАТО еще до её прибытия к позициям.


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Харьковская область


По информации украинских источников, ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Масютовки в Харьковской области. Из ранее освобожденного села Новомлынск российские войска направились к Фиголевке. Группировка «Север» активно действует в Липцах и Волчанске, где продолжаются попытки отражения атак противника. В этих районах враг вводит новые силы в бой. Две штурмовые группы ВСУ на БТР пытались продвинуться к Глубокому, но понесли потери и отказались от дальнейшего наступления. Из Харькова поступает информация о переброске недавно мобилизованных и иностранных наемников в город, по которым работают ВКС РФ.

Фото: iStock/Anna_Anikina

Донецкое направление


Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике. За сутки бойцы группировок «Юг» и «Центр» освободили Ильинку и Петровку, как сообщает Министерство обороны России. Кроме того, бойцы группировки «Юг» нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Предтечино, Курахово и Дылеевки. Противник понес потери до 380 человек личного состава, а также утратил американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.

Херсонская и Запорожская области


Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удар по силам ВСУ и теробороне, в результате чего противник понес потери до 85 человек, а также потерял три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали 136 объектов с военной инфраструктурой. Средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотных летательных аппаратов. С начала операции было уничтожено 649 самолетов, 283 вертолета, 37 013 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 577 танков, 1 497 реактивных систем залпового огня и другие военные цели.

Северское направление


На Северском направлении наблюдается определенный прогресс в районе Серебрянского лесничества, где российские войска подняли флаг на территории управления лесным хозяйством. Бои в этом районе продолжаются, с усилением давления на ВСУ в Червоной Диброве и на болотистых участках у озера Мёртвый Донец.

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#военные
#техника
#авиация
#вкс
#операции
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#всу
#вс рф
#курская область
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Боец ВС РФ Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ
02 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/vadimrysev

Рядовой из отряда Барс-16 Сергей Калашников помог ликвидировать группу украинских боевиков. О его подвиге рассказало Минобороны России, передает ТАСС.
Калашников вел воздушную разведку местности с помощью дрона. Он заметил вооруженную группу боевиков ВСУ, которая двигалась в сторону позиций ВС РФ.

«Калашников оценил ситуацию, после чего передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании этих данных по вражеским солдатам нанесли минометный удар», — говорится в сообщении Минобороны.

Он продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты смогли скрыться от российского удара. Тогда он скорректировал огонь минометчика, после которого уже все боевики были ликвидированы.

Благодаря действиям Сергея Калашникова группа ВСУ, готовившая наступление, была полностью уничтожена.

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#всу
#вс рф
#минобороны
#запад
#матвиенко
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Олигарх Коломойский* обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»
02 декабря 2024, 09:08

Игорь Коломойский* (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что Владимир Зеленский в захватил «Укрнафту», его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«Военные были банально использованы из-за личного желания Зеленского незаконно завладеть акциями и контролем над «Укрнефтью» и "Укртатнефтью"», — заявил Коломойский*.

Он напомнил, что Зеленский, выступая в Верховной Раде по Плану устойчивости, заявил о процедуре национализации «Укрнафты».

Таким образом, бизнесмен уверен, что Офис Президента намеренно использовал военных для рейдерского захвата контроля над «Укрнефтью» и «Укртатнефтью».

Коломойский* также подчеркнул, что киевские власти посадили его в тюрьму, чтобы он не смог оспорить экспроприацию его пакета акций «Укрнафты».

Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.

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* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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#военные
#бизнесмен
#офис
#сизо
#зеленский
#активы
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Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все, включая команду Трампа
02 декабря 2024, 08:56

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту «Аргументы и факты».
По ее словам, данный сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться политика по Украине и в сфере безопасности, а также международная политика США после инаугурации Трампа. Матвиенко добавила, что громкие заявления со стороны республиканского политика по урегулированию украинского конфликта «действительно, утихли», однако это не означает, что команда будущего американского лидера устранилась от этого вопроса.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#сша
#политика
#всу
#путин
#матвиенко
#вс рф
#украина
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Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым
Симоньян уверена, что Запад остановится первым, ибо не жаждет победы, как РФ
02 декабря 2024, 08:35

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Запад остановится первым при нагнетании эскалации, так как у него нет страстного желания победить, которое есть у РФ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории. Главред привела в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и лекарственные средства.

По ее словам, часть аудитории считает, что Москве пора бы «перестать быть такой добренькой». Симоньян заключила, что «сила России, в первую очередь, в благородстве».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#продовольствие
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#рф
#вс рф
#маргарита симоньян
#спецоперация
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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Kyodo: Зеленский заговорил о дипломатии и потребовал помощи у партнеров
02 декабря 2024, 08:15

Владимир Зеленскийй

Владимир Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и в очередной раз заговорил о дипломатическом пути для решения конфликта на Украине. Его слова передает японское агентство Kyodo.
«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — заявил Зеленский.

Издание также отметило, что лидер киевского режима намекнул на успехи ВС РФ на востоке Украины и тяжелую ситуацию для ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.

Однако Зеленский уточнил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда станет «настолько сильной», чтобы иметь возможность противостоять ей.

При этом он опять пожаловался на недостаточную помощь от союзников и потребовал ее расширить. Зеленский добавил, что для гарантий безопасности Украины важно вступить в НАТО.

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#всу
#вс рф
#зеленский
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Украинские беспилотники атаковали территории РФ минувшей ночью
Минобороны: Минувшей ночью система ПВО сбила 15 БПЛА ВСУ над регионами РФ
02 декабря 2024, 07:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было сбито 15 вражеских беспилотников. Восемь из них ликвидировано в Курской области, четыре – в Брянской области. Два украинских дрона уничтожили в Крыму и один — в Белгородской области.

В ночь на 1 декабря силы ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.

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В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ
Профессор Масала заявил о критической ситуации в ВСУ из-за плохого оснащения
02 декабря 2024, 05:38

Фото: iStock/macky_ch

Ситуация на поле боя важна для Киева из-за нехватки техники и личного состава, а также из-за плохой оснащенности Украинской армии, заявил Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью газете Die Welt.
«Повсюду наблюдается нехватка техники и персонала. В Донбассе Украина теряет территории в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели. Мы видим там поредевшие, истощенные и плохо оснащенные войска. Можно предположить, что такое развитие будет продолжаться», –сказал Масала.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Мариана Безуглая заявила, что перестановки в командовании ВСУ, проведенные Владимиром Зеленским, только увеличивает риск потери территории Киевом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
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