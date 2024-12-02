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Освобождение села Петровка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике позволит ВС РФ развить наступление в направлении поселка Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что данный населенный пункт является важным логистическим узлом ВСУ. Поселок также является стратегически важным по причине своих ландшафтных особенностей, поскольку противник ведет оттуда наблюдение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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