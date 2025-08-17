Достижения.рф

ТАСС: Следователи завершили предварительное расследование убийства Кириллова

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Следствие завершило предварительное расследование в отношении трёх фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, следует из материалов Басманного районного суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.



В документах говорится, что следователи выполнили все предусмотренные УПК РФ этапы по статьям 215 и 216: предварительное следствие завершено, составлено обвинительное заключение, потерпевшие или их представители ознакомлены с материалами дела. Далее обвиняемым и их защитникам будет предоставлено знакомство с материалами в порядке, установленном статьёй 217 УПК РФ.

По версии следствия, Кириллов и его помощник были подорваны у подъезда дома генерала на Рязанском проспекте в Москве — злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом самокат и дистанционно его привели в действие; мощность взрывного устройства оценивается в эквиваленте 200–300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за взрыв.

