ТАСС: Следователи завершили предварительное расследование убийства Кириллова
Следствие завершило предварительное расследование в отношении трёх фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, следует из материалов Басманного районного суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.
В документах говорится, что следователи выполнили все предусмотренные УПК РФ этапы по статьям 215 и 216: предварительное следствие завершено, составлено обвинительное заключение, потерпевшие или их представители ознакомлены с материалами дела. Далее обвиняемым и их защитникам будет предоставлено знакомство с материалами в порядке, установленном статьёй 217 УПК РФ.
По версии следствия, Кириллов и его помощник были подорваны у подъезда дома генерала на Рязанском проспекте в Москве — злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом самокат и дистанционно его привели в действие; мощность взрывного устройства оценивается в эквиваленте 200–300 граммов тротила.
Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за взрыв.
