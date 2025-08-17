ТАСС: Следователи завершили предварительное расследование убийства Кириллова

17 августа 2025, 11:07

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Следствие завершило предварительное расследование в отношении трёх фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, следует из материалов Басманного районного суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.