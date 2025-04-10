ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области

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ВСУ бьют по автомобилям мирных жителей и машины скорой помощи, чтобы отрезать пути поставок продовольствия и медикаментов на территории Харьковской области, находящейся под контролем РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская, её слова приводит ТАСС.
Она пояснила, что украинские силы регулярно нарушают нормы международного права, нанося удары по жилым домам мирных граждан на территории Харьковской области, которая находится под контролем ВС РФ.
По её словам, Украина совершает военное преступление, намеренно создавая условия, которые ведут к голоду и гуманитарной катастрофе для мирного населения.
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«Используя дроны-камикадзе, ВСУ атакуют гражданские автомобили, машины скорой помощи. Это прямое нарушение Женевских конвенций, запрещающих нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры. Этими атаками ВСУ пытаются отрезать поставки в отдельные населенные пункты продовольствия и медикаментов», — отметила Колесник-Лавинская.
По её словам, Украина совершает военное преступление, намеренно создавая условия, которые ведут к голоду и гуманитарной катастрофе для мирного населения.
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Элина Позднякова