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ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ бьют по автомобилям мирных жителей и машины скорой помощи, чтобы отрезать пути поставок продовольствия и медикаментов на территории Харьковской области, находящейся под контролем РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская, её слова приводит ТАСС.
Она пояснила, что украинские силы регулярно нарушают нормы международного права, нанося удары по жилым домам мирных граждан на территории Харьковской области, которая находится под контролем ВС РФ.

«Используя дроны-камикадзе, ВСУ атакуют гражданские автомобили, машины скорой помощи. Это прямое нарушение Женевских конвенций, запрещающих нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры. Этими атаками ВСУ пытаются отрезать поставки в отдельные населенные пункты продовольствия и медикаментов», — отметила Колесник-Лавинская.

По её словам, Украина совершает военное преступление, намеренно создавая условия, которые ведут к голоду и гуманитарной катастрофе для мирного населения.

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В Курской области уничтожены шесть украинских беспилотников
10 апреля 2025, 08:15

Фото: iStock/MikeMareen

Около 7:05 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее МО РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Минобороны РФ сообщает об уничтожении 42 украинских БПЛА за ночь
10 апреля 2025, 07:35

Фото: iStock/aapsky

Прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 13, следом идут Калужская область с 12 сбитыми БПЛА и Курская область, где было уничтожено 7 аппаратов. Также были зафиксированы случаи уничтожения беспилотников над Белгородской области — 4, Республикой Крым — 4, Орловской областью —1 и Московским регионом — 1.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Захарова: заявления Макрона вызваны перепадами атмосферного давления
10 апреля 2025, 07:17

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, которые вызвали общественный резонанс. Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что заявления Макрона о необходимости ведения переговоров с Россией от лица Европы и последующая риторика о защите Европы французским ядерным оружием могут быть связаны с «атмосферным давлением» или другими природными явлениями.

Захарова подчеркнула, что Макрон сначала настаивал на необходимости места за столом переговоров, а затем резко изменил тон, заявив о готовности использовать ядерное оружие.

«На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить», — добавила дипломат.

В начале марта Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками возможность защиты стран Европы французскими ядерными силами, назвав Россию угрозой для Франции и Европейского Союза.

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Пленный Чебанов: на Украине заставляют 18-летних мужчин заключать контракт с ВСУ
10 апреля 2025, 05:57

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине власти вынуждают 18-летних граждан заключать контракт с ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.
«Не брали на срочную службу - контракт и мобилизация», — рассказал Чебанов РИА Новости.

Как пояснил пленный, украинская армия не берет граждан на срочную службу и заставляет их подписывать контракт, так как только в этом случае они смогут получить разрешение на выезд из страны. Чебанов оказался тем самым, кого заставили стать бойцом ВСУ. Изначально ему говорили, что он будет служить в части, но сразу после подписания контракта его отправили на передовую. При чем его взвод состоял из 18-летних контрактников.

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Киев потратил 2,4 млрд долларов на содержание ВСУ в Курской области
10 апреля 2025, 04:11

Фото: iStock/Andrii Atanov

Содержание украинской армии в Курской области обошлось киевским властям и их западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости на основе данных из открытых источников и группировки войск «Север».
В группировке отметили, что Киев содержал группировку ВСУ численностью в 60 тысяч человек на протяжении восьми месяцев. При этом в Минобороны РФ называли другие цифры. Ведомство посчитало, что только убитыми и ранеными Украина потеряла в Курской области свыше 70 тысяч солдат. К тому же ВСУ лишились техники НАТО на 2,7 миллиарда долларов.

По подсчетам агентства, содержание украинских солдат стоило Киеву 2,4 миллиарда. В эту сумму входит денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы. Ежемесячно на одного солдата ВСУ тратилось порядка 5 тысяч долларов.

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