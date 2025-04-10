ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области

ВСУ бьют по автомобилям мирных жителей и машины скорой помощи, чтобы отрезать пути поставок продовольствия и медикаментов на территории Харьковской области, находящейся под контролем РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская, её слова приводит ТАСС.