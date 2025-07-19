ТАСС: в Сумской области замечены наёмники из Бразилии и Колумбии
В Сумской области замечены наёмники из Бразилии и Колумбии, заключившие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что украинские ресурсы опубликовали видеоролик, который подтверждает участие в боевых действиях на сумском направлении иностранных наёмников.
Ранее об этом уже рассказывали военнопленные ВСУ.
В Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 1195 военнослужащих. За этот же период российскими средствами ПВО были сбиты шесть авиабомб и 349 беспилотников.
Читайте также: