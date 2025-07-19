ТАСС: в Сумской области замечены наёмники из Бразилии и Колумбии

19 июля 2025, 19:07

Фото: iStock/Michele Ursi

В Сумской области замечены наёмники из Бразилии и Колумбии, заключившие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.