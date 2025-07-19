В 25-й бригаде ВСУ задействованы мексиканские наемники из отряда Miquiztli Force

19 июля 2025, 06:22

Фото: iStock/Olena_Z

В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ задействованы мексиканские наемники из отряда Miquiztli Force. Об этом сообщает РИА Новости.





Агентство узнало о пребывании бойцов из Мексики в рядах украинской армии через соцсети. Как оказалось, в профиле отряда Miquiztli Force в одной из запрещенных соцсетей имеется публикация, подписанная так:





«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в сообщении.