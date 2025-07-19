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В 25-й бригаде ВСУ задействованы мексиканские наемники из отряда Miquiztli Force

Фото: iStock/Olena_Z

В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ задействованы мексиканские наемники из отряда Miquiztli Force. Об этом сообщает РИА Новости.



Агентство узнало о пребывании бойцов из Мексики в рядах украинской армии через соцсети. Как оказалось, в профиле отряда Miquiztli Force в одной из запрещенных соцсетей имеется публикация, подписанная так:

«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в сообщении.

К тому же там отмечено, что при вступлении в отряд бойцам полагается двухмесячная базовая боевая подготовка.

При этом ранее 25-я бригада ВСУ в своем профиле в той же соцсети опубликовала фото с несколькими новобранцами из мексиканского отряда Miquiztli Force. На ней бойцы позировали с флагом своей страны.
Иван Мусатов

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