В 25-й бригаде ВСУ задействованы мексиканские наемники из отряда Miquiztli Force
В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ задействованы мексиканские наемники из отряда Miquiztli Force. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство узнало о пребывании бойцов из Мексики в рядах украинской армии через соцсети. Как оказалось, в профиле отряда Miquiztli Force в одной из запрещенных соцсетей имеется публикация, подписанная так:
«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в сообщении.
К тому же там отмечено, что при вступлении в отряд бойцам полагается двухмесячная базовая боевая подготовка.
При этом ранее 25-я бригада ВСУ в своем профиле в той же соцсети опубликовала фото с несколькими новобранцами из мексиканского отряда Miquiztli Force. На ней бойцы позировали с флагом своей страны.