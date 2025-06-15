Окружение ВСУ под Покровском и Угледаром, освобождение села Зелёный Кут: последние новости СВО на 15 июня
Российские войска продолжают наращивать давление на ключевых участках фронта, добиваясь оперативных успехов сразу на нескольких направлениях. Наиболее ожесточённые бои разворачиваются в районах Угледара, Покровска и Торецка, где ВС РФ методично прорывают оборону противника. Параллельно российские подразделения расширяют контроль в Сумской области, создавая буферную зону и вытесняя украинские силы вглубь территории. О том, как развивается ситуация в зоне специальной военной операции, — в материале «Радио 1».
Курская область
Противник продолжает предпринимать попытки прорыва на территорию Курской области, однако все атаки украинских формирований решительно пресекаются российскими военными. На Тёткинском и Глушковском направлениях ВСУ вновь пытались просочиться через приграничные районы, но были остановлены и понесли значительные потери.
За минувшие сутки из района Искрисковщины украинская штурмовая группа пыталась проникнуть на территорию РФ. Операторы российских БПЛА своевременно обнаружили диверсантов и нанесли по ним точные удары с воздуха. В результате сбросов боеприпасов с коптеров большая часть личного состава противника была уничтожена, уцелевшие бежали обратно на украинскую территорию.
Из окрестностей Рыжевки через лесные массивы дважды предпринимались попытки проникновения подразделений ВСУ. В ходе стрелковых столкновений российские военные ликвидировали более половины нападавших, остальные отступили вглубь Украины. Российские военные продолжают сохранять полный контроль над ситуацией, оперативно реагируя на любые провокации со стороны противника.
Сумское направление
Несмотря на отчаянные попытки ВСУ перебросить дополнительные резервы на данное направление, российские войска продолжают успешное наступление. Ведется работа по зачистке лесных массивов одновременно с наступательными боями за контроль над Новониколаевкой.
Российская армия, продвигаясь вперед, отражает вражеские контратаки и развивает наступление в направлении Юнаковки и Малой Корчаковки. За минувшие сутки ВСУ трижды пытались перейти в контратаку: в районе Кондратовки, у Новониколаевки и в окрестностях села Садки. Однако все эти попытки были решительно пресечены — противник понес значительные потери и был отброшен на исходные позиции.
Торецкое направление
На данном направлении продолжаются активное наступление ВС РФ. На западном фланге российские военные успешно продвигаются через лесные массивы южнее Яблоновки, создавая плацдарм для будущего штурма мощного укрепрайона ВСУ в районе Александро-Калиново. В настоящее время идет подготовка к наступлению, которое позволит рассечь оборону противника.
На восточном участке фронта в районе Дылеевки была успешно проведена разведывательная операция с боевыми действиями, в результате которой был освобожден от ВСУ ключевой опорный пункт и стратегически важная железнодорожная станция. Продолжаются бои за контроль над селом.
ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке
Угледарское направление
Российские войска, развивая успех после освобождения Зелёного Поля, продолжают наступательные действия в сторону Запорожского и Темировки. Эти маневры эффективно сковывают украинские резервы в районе Комара, создавая благоприятные условия для возможного прорыва в Днепропетровскую область.
Восточнее Комара подразделениям РФ удалось выбить противника из Запорожья и выйти на подступы к поселку Ялта. Развитие наступления в направлении посёлка Толстой грозит обрывом северных коммуникаций ВСУ в Поддубном и Мирном, куда российские силы уже подходят с южного направления.
Министерство обороны официально подтвердило освобождение Зелёного Кута — стратегически важного населённого пункта, расположенного всего в 4 км от Богатыря и в 3 км от административной границы Днепропетровской области. Сложившаяся оперативная обстановка ставит украинские части в районе Орехово-Новоукраинка-Андреевка под угрозу оперативного окружения, что может кардинально изменить расстановку сил на этом участке фронта.
Покровское направление
Российские войска расширили зону контроля на 1,5 км в районе Котляровки и продолжают наступление на Муравку. Севернее Новосергеевки уничтожен крупный укрепрайон ВСУ, а западнее Удачного российские военные продвигаются к границе Днепропетровской области.
Противник, пытаясь удержать фронт, перебрасывает подкрепления в Новопавловку, укрепляя там оборону. ВС РФ планируется усиление натиска в районе Орехово — Балка Ореховая — Филя для охвата Новопавловки с севера и создания угрозы окружения украинской группировки.