15 июня 2025, 09:49

Фото: Istock/ DoroO

Российские войска продолжают наращивать давление на ключевых участках фронта, добиваясь оперативных успехов сразу на нескольких направлениях. Наиболее ожесточённые бои разворачиваются в районах Угледара, Покровска и Торецка, где ВС РФ методично прорывают оборону противника. Параллельно российские подразделения расширяют контроль в Сумской области, создавая буферную зону и вытесняя украинские силы вглубь территории. О том, как развивается ситуация в зоне специальной военной операции, — в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Торецкое направление Угледарское направление Покровское направление



Курская область

Сумское направление

Торецкое направление

ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке

Угледарское направление

Покровское направление