В Каховке в Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме
Сегодня утром в Каховке Херсонской области произошел взрыв в одном из многоэтажных жилых домов.
Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале сообщил, что теракт совершили укронацисты. Взрыв прогремел примерно в 6:30.
По его словам, взорвались верхние этажи здания. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Другие подробности инцидента не раскрыты. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
