Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию

06 августа 2025, 08:07

РИА Новости: украинский певец Макс Барских может иметь проблемы при въезде в РФ

Макс Барских (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) может иметь проблемы со въездом в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.