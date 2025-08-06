Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию
Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) может иметь проблемы со въездом в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В материале агентства говорится, что на сегодняшний день есть основания на отказ Барских во въезде в Россию. По этой причине его могут не впустить в страну, добавил собеседник РИА Новости.
Макс Барских обрел популярность в 2008 году благодаря участию в «Фабрике звезд — 2». Он является автором таких песен, как «Туманы», «Неверная», «Неземная» и других.
В 2022 году Барских призвал устраивать в России акции против СВО. Певец также потребовал не исполнять на территории РФ свою музыку.
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