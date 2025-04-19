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Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери. Однако они не оставляют попыток зацепиться за участок российской государственной границы в Курской области.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали представители силовых структур РФ. По словам собеседника агентства, украинское командование пыталось перебросить из Юнаковки в Сумской области в район хутора Олешня несколько боевых групп. Эти части были уничтожены на марше российскими военными.
По его словам, украинские военные пытаются не допустить продвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области и освобождения населенных пунктов Юнаковка, Локня и Беловоды. Но пока противник терпит комплексное поражение, заключил собеседник издания.
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«Противник, несмотря на колоссальные потери, не оставляет попыток зацепиться за участок государственной границы в районе хутора Олешня. Наши бойцы их перемалывают», — сказал представитель силовиков.
По его словам, украинские военные пытаются не допустить продвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области и освобождения населенных пунктов Юнаковка, Локня и Беловоды. Но пока противник терпит комплексное поражение, заключил собеседник издания.
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Александр Бойцов