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За сутки три группировки ВС РФ уничтожили около тысячи бойцов ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За прошедшие сутки три российские группировки «Юг», «Запад» и «Центр» смогли уничтожить около тысячи бойцов ВСУ. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1».
Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Евгений Третьяков отчитался, что солдатам удалось ликвидировать свыше 355 бойцов ВСУ. К тому же военные нанесли поражение девяти украинским бригадам.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что солдаты подразделения ликвидировали более 315 бойцов ВСУ. Помимо этого, военным удалось уничтожить бронетехнику противника.

Как рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, за сутки солдаты уничтожили свыше 260 военнослужащих украинской армии. К тому же бойцы ликвидировали семь станций Starlink.

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#вс рф
#запад
Полковник Дэвис: Украина готовит детей к боевым действиям в секретных лагерях
19 апреля 2025, 04:20

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, на Украине созданы секретные лагеря, где готовят детей к участию в боевых действиях. Об этом военный заявил на YouTube.
«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений <…> А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по 10 — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого», — сказал Дэвис.

Данную ситуацию в стране полковник сравнил с фольксштурмом, который существовал в нацисткой Германии. При этом военный отмечает, что подобное на Украине не может появиться без одобрения или участия главы государства.

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#украина
#всу
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Axios: заявления США о выходе из переговоров по Украине направлены против Киева
19 апреля 2025, 02:02

Фото: iStock/ValleraTo

Заявления США о потенциальном выходе из переговоров по украинскому конфликт скорее направлены против Киева. Об этом пишет Axios.
«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев», — говорится в сообщении.

Соответствующий материал написан на фоне заявлений госсекретаря США Марко Рубио. К тому же ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что Штаты перестанут оказывать военную поддержку Украине. Известно, что США надеются добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.

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#украина
#россия
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Медведев: ЕС нужно взять пример с США, если те откажутся от посредничества
19 апреля 2025, 00:36

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюзу нужно взять пример с США, если те откажутся от посредничества по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Американские официальные лица заявили, что, если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое», — пишет Медведев.

Как отметил политик, Россия может быстрее разобраться с конфликтом на Украине.

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МИД РФ: появление военных НАТО на Украине будет иметь негативные последствия
18 апреля 2025, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, появление военного контингента НАТО на Украине будет нести негативные последствия. Об этом он сказал в ходе эфира телеканала «Россия-24».
«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — объясняет Масленников.

К тому же дипломат обратил внимание на намерения Германии передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Масленников отметил, что это говорит о желании ФРГ и союзников киевского предпринимать действия для дальнейшей эксалации конфликта.

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#украина
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Спасшая бойцов на спецоперации собака Победа получила «Лохматый Оскар» в Зеленоградске
Спасшая бойцов СВО собака Победа выиграла премию «Мой ласковый и нужный зверь»
18 апреля 2025, 22:33

Фото: iStock/ alexei_tm

Дворняжка по кличке Победа, которая провела военных ВС РФ через минные поля в зоне специальной военной операции, стала победителем на международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», прошедшей в Зеленоградске Калининградской области. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.
Многим людям эта премия известна как «Лохматый Оскар».

Пса нашел военный с позывным Бурят рядом с деревней Алешки в Херсонской области. Победа стала талисманом бойцов СВО.

Собака лаем предупреждала военных в подозрительные моменты. Еще Победа спасла жизни бойцов, когда указала им дорогу через минные поля в плохую погоду. В настоящее время пес живет в Самаре у Бурята.

«Дворняжка разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детей с особенностями развития», — уточнялось в сообщении.

За победу сражались 20 животных (собаки, кошки, питон и бегемот) из 11 регионов РФ, а еще из Белоруссии, Португалии и Великобритании.

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