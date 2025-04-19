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За прошедшие сутки три российские группировки «Юг», «Запад» и «Центр» смогли уничтожить около тысячи бойцов ВСУ. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1».
Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Евгений Третьяков отчитался, что солдатам удалось ликвидировать свыше 355 бойцов ВСУ. К тому же военные нанесли поражение девяти украинским бригадам.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что солдаты подразделения ликвидировали более 315 бойцов ВСУ. Помимо этого, военным удалось уничтожить бронетехнику противника.
Как рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, за сутки солдаты уничтожили свыше 260 военнослужащих украинской армии. К тому же бойцы ликвидировали семь станций Starlink.
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что солдаты подразделения ликвидировали более 315 бойцов ВСУ. Помимо этого, военным удалось уничтожить бронетехнику противника.
Как рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, за сутки солдаты уничтожили свыше 260 военнослужащих украинской армии. К тому же бойцы ликвидировали семь станций Starlink.
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Иван Мусатов